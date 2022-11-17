Росіяни замінували будівлю поліції у Херсоні: її довелося підірвати

У Херсоні підірвали будівлю головного управління поліції. Це довелось зробити через її замінування військовими рф. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у своєму Telegram.
Також у дописі сказано, що з початку деокупації сапери вже обстежили понад 400 гектарів звільнених територій Херсонщини та вилучили більше ніж 4 000 вибухонебезпечних предметів.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер