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«Людина, яка є автором відомих споруд не варта пам'яті?»: у Кременчуці назріває скандал з перейменування вулиць

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 898 Коментарів: 1

 

Лідером голосування є одна пропозиція, а на голосування виносять одразу дві

Сьогодні, 14 жовтня, у Кременчуці відбудеться сесія міської ради на якій мають затвердити 30 нових назв вулиць в рамках дерусифікації. Напередодні, 12 жовтня, на комісії з перейменування затвердили список з рекомендованими назвами. На деякі вулиці озвучили по дві пропозиції через однакову кількість голосів, але це не в усіх варіантах.

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася донька відомого архітектора Сергеєва Тетяна Петрівна. Вона звернула увагу, що на вулиці, де у голосуванні переміг варіант на честь її тата додали ще один варіант вулиці. Вона хвилюється, що шляхом цього маневру депутати Кременчука оберуть інший варіант — вулицю Княжу.

У Кременчуці з'являться вулиця Паризька та провулок Чорнобаївський

Жінка розповіла нам, що у 2019 році зверталася до міського голови Кременчука Віталія Малецького з проханням про увіковічення пам'яті батька архітектора Сергеєва П.Г. у назві вулиці. Тоді Віталій Олексійович пообіцяв посприяти цьому.

— Петро Сергеєв — архітектор, який за півстоліття!!! плідної праці зробив величезний вклад у розбудову нашого міста. З 1966 по 70-ті роки він був єдиним архітектором в місті, який проєктував його забудову. Потім до міста почали вже приїздити інші архітектори, художники, які й досі вважають мого батька своїм учителем і поважають його пам'ять за талант і доброчинність.

Ми живемо у місті й чудово знаємо його, пишаємося його архітектурою, а головні об'єкти в місті належать саме авторству Сергеєва.

Це усім відомий готель «Кремінь», університет, басейн «Нептун», барельєфи по периметру краєзнавчого музею та «Нафтохіміка», бульвар Пушкіна, центральний пологовий будинок, будинок прокуратури, центральна пошта і будинок Укртелекому, комплекс водолікарні, усі будівлі «Лукаса» — це ті об'єкти, що знайомі усім. А ще ресторани, магазини, аптеки, 6 кварталів, вулиця Київська, кілька ПТУ, величезна кількість розбудов на усіх заводах міста без винятку, будинків, величезна кількість малих форм, скульптур, барельєфів, мозаїк та вітражів, квартали у м. Горішні Плавні, гірничий технікум і скульптура, парковий комплекс з озером у Горішніх Плавнях. 

То невже така людина, яка стільки зробила для міста і являється автором усім відомих споруд, не варта пам'яті? — розповіла жінка.

Донька архітектора розповіла, що так співпало, що саме вулицю Київську проєктував Сергеєв і ПТУ №7. Чи це не символічно буде перейменувати його іменем? 

 

— Підсумки голосування показали велику перевагу на користь пам'яті Сергеєва. Різниця майже у сотню голосів. Але чомусь це не мало впливу на членів комісії? Хоча це реальні люди — кременчужани, багато з них пам'ятають архітектора за життя. І врешті решт, саме завдяки його проєкту зараз живуть на цьому провулку люди!

Дуже сподіваюсь на розсудливість, людяність, а головне чесність наших народних обранців. Тому, що у тих, хто голосував за провулок Сергеєва виникають питання — якщо наші голоси й бажання нічого не варті, навіщо  проводити голосування?

Дуже прошу депутатів нашого міста підтримати усіх, хто голосував за пам'ять мого батька і назвати вулицю на його честь, це доречно назвати вулицю ім'ям того, хто її проєктував.

Звертаюся до Гриценко Ю.В. як до голови комісії з топоніміки ще й з проханням переводу провулка у статус вулиці, тому що розбудова району вже переросла розміри провулка. 

Життя архітектора Сергеєва, його робота і творчість — це півстоліття, віддані нашому місту, — зауважила Тетяна Петрівна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування дерусифікація
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Коментарі: 1

640
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Туся:
Сьогодні, 07:38

русня постійно загрожує нам руйнуванням, сирени не дають спокійно жити! Де ховатися? В підвалах, щоб навіки привалило, бо  укриттів немає! А, виявляється, головне на часі зараз, перейменовувати вулиці! 


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