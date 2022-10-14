«Людина, яка є автором відомих споруд не варта пам'яті?»: у Кременчуці назріває скандал з перейменування вулиць

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 898 Коментарів: 1

Сьогодні, 14 жовтня, у Кременчуці відбудеться сесія міської ради на якій мають затвердити 30 нових назв вулиць в рамках дерусифікації. Напередодні, 12 жовтня, на комісії з перейменування затвердили список з рекомендованими назвами. На деякі вулиці озвучили по дві пропозиції через однакову кількість голосів, але це не в усіх варіантах.

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася донька відомого архітектора Сергеєва Тетяна Петрівна. Вона звернула увагу, що на вулиці, де у голосуванні переміг варіант на честь її тата додали ще один варіант вулиці. Вона хвилюється, що шляхом цього маневру депутати Кременчука оберуть інший варіант — вулицю Княжу.

Жінка розповіла нам, що у 2019 році зверталася до міського голови Кременчука Віталія Малецького з проханням про увіковічення пам'яті батька архітектора Сергеєва П.Г. у назві вулиці. Тоді Віталій Олексійович пообіцяв посприяти цьому.

— Петро Сергеєв — архітектор, який за півстоліття!!! плідної праці зробив величезний вклад у розбудову нашого міста. З 1966 по 70-ті роки він був єдиним архітектором в місті, який проєктував його забудову. Потім до міста почали вже приїздити інші архітектори, художники, які й досі вважають мого батька своїм учителем і поважають його пам'ять за талант і доброчинність. Ми живемо у місті й чудово знаємо його, пишаємося його архітектурою, а головні об'єкти в місті належать саме авторству Сергеєва. Це усім відомий готель «Кремінь», університет, басейн «Нептун», барельєфи по периметру краєзнавчого музею та «Нафтохіміка», бульвар Пушкіна, центральний пологовий будинок, будинок прокуратури, центральна пошта і будинок Укртелекому, комплекс водолікарні, усі будівлі «Лукаса» — це ті об'єкти, що знайомі усім. А ще ресторани, магазини, аптеки, 6 кварталів, вулиця Київська, кілька ПТУ, величезна кількість розбудов на усіх заводах міста без винятку, будинків, величезна кількість малих форм, скульптур, барельєфів, мозаїк та вітражів, квартали у м. Горішні Плавні, гірничий технікум і скульптура, парковий комплекс з озером у Горішніх Плавнях. То невже така людина, яка стільки зробила для міста і являється автором усім відомих споруд, не варта пам'яті? — розповіла жінка.

Донька архітектора розповіла, що так співпало, що саме вулицю Київську проєктував Сергеєв і ПТУ №7. Чи це не символічно буде перейменувати його іменем?