На Полтавщині надають допомогу проактивним ВПО та ГО, які їх підтримують

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 242

На Полтавщині шукають ініціативні групи внутрішньо переміщених осіб або неурядових організацій, які допомагають ВПО в тому числі які перемістились до Полтавської області з метою надання підтримки у вирішенні задач і викликів, з якими вони стикаються самі чи в громадах, де проживають.

Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації з посиланням на громадську організацію «КРИМ SOS».

Напрями, за якими можна отримати підтримку:

інформаційну та технічну підтримку;

юридичні консультації;

менторські програми;

навчальні тури та візити обміну;

вебінари на корисні теми;

гранти;

фінансування індивідуального навчання;

корисні контакти;

допомогу у взаємодії з органами місцевої влади;

іншу необхідну допомогу.

Якщо ви входите в групу активістів і маєте ідеї для розвитку вашої громади або хочете змінювати щось у своєму місті, проте не знаєте, як почати – заповніть форму зворотного зв’язку й представники ГО «Крим SOS» зав’яжуться з вами для подальшої взаємодії.

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