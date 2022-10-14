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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині надають допомогу проактивним ВПО та ГО, які їх підтримують

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 242

 

Надають підтримку, навчання, гранти

На Полтавщині шукають ініціативні групи внутрішньо переміщених осіб або неурядових організацій, які допомагають ВПО в тому числі які перемістились до Полтавської області з метою надання підтримки у вирішенні задач і викликів, з якими вони стикаються самі чи в громадах, де проживають.

Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації з посиланням на громадську організацію «КРИМ SOS».

Напрями, за якими можна отримати підтримку:

  • інформаційну та технічну підтримку;
  • юридичні консультації;
  • менторські програми;
  • навчальні тури та візити обміну;
  • вебінари на корисні теми;
  • гранти;
  • фінансування індивідуального навчання;
  • корисні контакти;
  • допомогу у взаємодії з органами місцевої влади;
  • іншу необхідну допомогу.

Якщо ви входите в групу активістів і маєте ідеї для розвитку вашої громади або хочете змінювати щось у своєму місті, проте не знаєте, як почати – заповніть форму зворотного зв’язку й представники ГО «Крим SOS» зав’яжуться з вами для подальшої взаємодії.

Раніше ми писали, що в Україні запустили застосунок «Параюристи».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: переселенці ВПО КРИМ SOS допомога
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