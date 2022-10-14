На Полтавщині надають допомогу проактивним ВПО та ГО, які їх підтримують

На Полтавщині шукають ініціативні групи внутрішньо переміщених осіб або неурядових організацій, які допомагають ВПО в тому числі які перемістились до Полтавської області з метою надання підтримки у вирішенні задач і викликів, з якими вони стикаються самі чи в громадах, де проживають.
Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації з посиланням на громадську організацію «КРИМ SOS».
Напрями, за якими можна отримати підтримку:
Якщо ви входите в групу активістів і маєте ідеї для розвитку вашої громади або хочете змінювати щось у своєму місті, проте не знаєте, як почати – заповніть форму зворотного зв’язку й представники ГО «Крим SOS» зав’яжуться з вами для подальшої взаємодії.
Раніше ми писали, що в Україні запустили застосунок «Параюристи».
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер