В Україні запустили застосунок «Параюристи»

Величезна спільнота українців зараз об’єдналася, щоб допомагати військовим та членам їх сімей, медикам, людям, які змушені були покинути дім, дітям, які постраждали від війни. Майже щоденно змінюються закони, алгоритми вирішення найбільш типових правових проблем. Аби полегшити роботу тих, хто допомагає іншим, українські громадські організації та державні установи спільно створили застосунок «Параюристи».
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Цей застосунок стане у пригоді:
У застосунку ви знайдете:
Завантажити застосунок «Параюристи» можна в Google Play і App Store.
Важливо! Перенаправляти клієнтів до системи безоплатної правової допомоги зможуть лише параюристи, які пройшли рекомендовані параюридичні курси Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя або вже належать до спільноти громадських радників України чи інших параюридичних спільнот.
Більше інформації про застосунок тут.
Раніше ми писали, що в Україні хочуть унормувати діяльність та державну реєстрацію громадських організацій.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер