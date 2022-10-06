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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

В Україні запустили застосунок «Параюристи»

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 105

 

Правова допомога та база знань у кишені

Величезна спільнота українців зараз об’єдналася, щоб допомагати військовим та членам їх сімей, медикам, людям, які змушені були покинути дім, дітям, які постраждали від війни. Майже щоденно змінюються закони, алгоритми вирішення найбільш типових правових проблем. Аби полегшити роботу тих, хто допомагає іншим, українські громадські організації та державні установи спільно створили застосунок «Параюристи».

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Цей застосунок стане у пригоді:

  • всім, кого цікавлять алгоритми дій у різних правових випадках (отримання пільг, довідок, статусів, включення в реєстри, розв'язання питань сімейного, трудового права, перетин кордону, військовий облік тощо - все те, що зараз найбільше цікавить українців);
  • волонтерам/кам щодо вирішення найбільш типових правових проблем;
  • параюристам/кам, які зможуть прямо в застосунку отримати безоплатну правову допомогу для своїх клієнтів.

У застосунку ви знайдете: 

  • базу знань з алгоритмами дій у складних випадках, які є актуальними в період воєнного стану;
  • важливі новини від волонтерської та параюридичної спільноти;
  • анонси навчальних програм та курсів;
  • інформаційну підтримку спільнот параюристів та волонтерів;
  • можливість перенаправити клієнта до фахівців системи безоплатної правової допомоги безпосередньо у застосунку.

Завантажити застосунок «Параюристи» можна в Google Play і App Store.

Важливо! Перенаправляти клієнтів до системи безоплатної правової допомоги зможуть лише параюристи, які пройшли рекомендовані параюридичні курси Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя або вже належать до спільноти громадських радників України чи інших параюридичних спільнот.

Більше інформації про застосунок тут.


Раніше ми писали, що в Україні хочуть унормувати діяльність та державну реєстрацію громадських організацій.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Українська фундація правової допомоги
Теги: застосунок додаток Міністерство юстиції Українська фундація правової допомоги Громадські радники Фонд Чарльза Стюарта Мотта Параюристи
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