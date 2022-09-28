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В Україні хочуть унормувати діяльність та державну реєстрацію громадських організацій

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 198

 

Обіцяють впровадити кращі європейські практики та прибрати спілки

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій. Про це повідомили у пресслужбі Міністерство юстиції України.

— У документі враховано кращі практики європейського законодавства та міжнародні стандарти діяльності організацій громадянського суспільства, — заявив Євгеній Горовець, перший заступник Міністра юстиції.

Серед іншого, законопроєкт передбачається створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій шляхом чіткого врегулювання на законодавчому рівні питань щодо:

  • запровадження можливості здійснення діяльності громадських організацій на підставі модельного статуту;
  • скасування процедури набуття та підтвердження всеукраїнського статусу громадською організацією;
  • встановлення єдиної організаційно-правової форми для громадської організації;
  • спрощення процедури проведення реєстрації громадських організацій шляхом передачі відповідних функцій від територіальних органів Міністерства юстиції до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусів;
  • скорочення строку для проведення державної реєстрації.
— Проєктом Закону пропонується виключити таку організаційно-правову форму, як громадська спілка. Таким чином ми пропонуємо усунути дискримінаційну норму щодо заборони членства в громадських організаціях юридичних осіб, — додав Євгеній Горовець.

Пропонується, що зміни мають набрати чинності з 1 січня 2024 року.

Раніше ми писали, що Рада проголосувала за закон, який об'єднає Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: acmc.ua
Теги: громадські організації ГО громадська організація Міністерство юстиції зміни проєкт закону
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