Рада проголосувала за закон, який об'єднає Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування

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Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про соцстрахування

Верховна Рада України вчора, 21 вересня, схвалила проєкт закону України «Про внесення змін до закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», який передбачає приєднання Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду України з 1 січня 2023 року. Про це повідомляють на сайті Міністерства соціальної політики.

Об'єднання дає можливість зменшити витрати з адміністрування страхових коштів, спрямувавши вивільнені кошти на забезпечення страхових виплат, зазначають у Мінсоцполітики. Також це покращить контроль за цільовим використанням коштів соціального страхування, дасть можливість своєчасно виконувати зобов'язання зі страхових виплат, зокрема в разі тимчасової втрати працездатності та нещасних випадків на виробництві.

У міністерстві додали, що спроможності інформаційної системи Пенсійного фонду вже дали змогу ввести електронний лікарняний. Наступна цифровізація процесів скоротить строки проходження коштів та прискорить одержання виплат і соціальних послуг у системі соціального страхування.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів розробив проєкт постанови щодо передачі функцій надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійному фонду України. Реформування управлінь соцзахисту після прийняття постанови торкнеться тільки райадміністрацій.