На Полтавщині поліція вилучила у чоловіка пів сотні мішків з коноплями та рушницю

Під час санкціонованого обшуку домогосподарства 46-річного мешканця однієї з громад Миргородщини дізнавачі та слідчі вилучили більше ніж пів сотні мішків з сухими частинами конопель та мішок з подрібненим канабісом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Факт незаконного зберігання наркотиків викрили оперативні працівники відділення поліції №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу спільно з дізнавачами територіального підрозділу та спеціалістами-криміналістами.
За процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури слідчі та дізнавачі територіального підрозділу поліції здійснюють досудове розслідування за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, виготовлення і зберігання наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Триває комплекс слідчих та оперативних заходів, спрямованих на встановлення джерела походження зброї та мотивів її зберігання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер