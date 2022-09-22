На Полтавщині поліція вилучила у чоловіка пів сотні мішків з коноплями та рушницю

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На додаток до цього поліцейські вилучили ще мішок з канабісом

Під час санкціонованого обшуку домогосподарства 46-річного мешканця однієї з громад Миргородщини дізнавачі та слідчі вилучили більше ніж пів сотні мішків з сухими частинами конопель та мішок з подрібненим канабісом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Факт незаконного зберігання наркотиків викрили оперативні працівники відділення поліції №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу спільно з дізнавачами територіального підрозділу та спеціалістами-криміналістами.

- У процесі слідчих дій, проведених на території домогосподарства місцевого жителя, на горищі господарського приміщення поліцейські вилучили більше ніж 50 мішків із сухими стеблами і верхівками конопель, а також 5 кілограмів подрібненого канабісу. Також під час санкціонованого обшуку вилучено обріз рушниці та набої до неї. Речові докази спрямовані на судову експертизу, - повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури слідчі та дізнавачі територіального підрозділу поліції здійснюють досудове розслідування за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, виготовлення і зберігання наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Триває комплекс слідчих та оперативних заходів, спрямованих на встановлення джерела походження зброї та мотивів її зберігання.