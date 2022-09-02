У районних адміністраціях хочуть розформувати управління соціального захисту

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 142

Кабінет міністрів розробив проєкт постанови щодо передачі функцій надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійному фонду України. Як повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко, проєкт постанови передбачає передачу підрозділами з питань соцзахисту справ про одержувачів субсидій органами Пенсійного фонду, накопиченим за останні п'ять років.

В РВА кажуть, що такі зміни пов'язані зі скороченням штату держслужбовців. Реформування управлінь соцзахисту після прийняття постанови торкнеться тільки райадміністрацій.

Раніше про наміри виплачувати гроші через Пенсійний фонд заявляла міністр соцполітики Оксана Жолнович.

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