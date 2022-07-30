36 млрд грн на субсидії: вистачити має всім

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 269

Кошти на субсидії у бюджеті є, тому українці отримуватимуть соціальну допомогу

Право на отримання субсидії має кожна сім’я або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, якщо людина не отримувала субсидію, але зараз її потребує, вона може подати заяву на її призначення навіть під час воєнного стану. Для цього можна обрати один з трьох зручних способів:

особисто звернутися до територіального органу соціального захисту населення (у ЦНАП, сільську, селищну чи міську раду) і особисто подати заяву;

надіслати заяву поштою в органи соціального захисту;

заповнити заяву онлайн через Дію.

Якщо заповнювати заяву онлайн, це має зайняти 30 хвилин, а чекати на розгляд прийдеться 30 днів. Послуга є безоплатною.

- Ми заклали 36 млрд грн (це трохи більша сума, ніж була минулого року) для того, щоб перекрити потреби громадян в субсидіях. У плані бюджету гроші закладені. Я думаю, у фізичному сенсі вони теж поступлять – у нас є різного роду взаємодії, які дозволять говорити про мінімальний набір стандартів, – запевнила міністерка Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що на брифінгу заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценко від 14 липня 2022 р. повідомили, у Кременчуці та Кременчуцькому районі попри війну держава повністю та своєчасно виплачує усі соціальні виплати: пільги, субсидії та допомоги.

- За червень усі види пільг, субсидій та допомог виплачені, щодо внутрішньо переміщених осіб – подані документи опрацьовані і на 80% проведені виплати допомог, - зазначив Артем Даценко.