36 млрд грн на субсидії: вистачити має всім

Кошти на субсидії у бюджеті є, тому українці отримуватимуть соціальну допомогу
Право на отримання субсидії має кожна сім’я або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, якщо людина не отримувала субсидію, але зараз її потребує, вона може подати заяву на її призначення навіть під час воєнного стану. Для цього можна обрати один з трьох зручних способів:
Якщо заповнювати заяву онлайн, це має зайняти 30 хвилин, а чекати на розгляд прийдеться 30 днів. Послуга є безоплатною.
Нагадаємо, що на брифінгу заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценко від 14 липня 2022 р. повідомили, у Кременчуці та Кременчуцькому районі попри війну держава повністю та своєчасно виплачує усі соціальні виплати: пільги, субсидії та допомоги.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер