Про оперативну ситуацію у Кременчуцькому районі, соціальні виплати та гуманітарну допомогу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу характеризується як спокійна та контрольована, резонансних подій та пожеж не трапилось. Більшість правопорушень, виявлених поліцією, пов’язані із зловживанням алкогольними напоями.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, за минулу добу громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. За наслідками одного з випликів винну особу притягнуто до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Троє водіїв були затримані під час керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

Поліція затримала одну особу за зберігання наркотичних речовин – відкрито кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Артем Даценко також наголосив, що у Кременчуці та Кременчуцькому районі попри війну держава повністю та своєчасно виплачує усі соціальні виплати: пільги, субсидії та допомоги.

- За червень усі види пільг, субсидій та допомог виплачені, щодо внутрішньо переміщених осіб – подані документи опрацьовані і на 80% проведені виплати допомог, - зазначив він.

Артем Даценко повідомив, що Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen, яка деякий час співпрацювала з деякими волонтерами Кременчука у наданні допомоги ВПО та нужденним кременчужанам, починає надавати таку допомогу і в інших територіальних громадах району.

- У суботу волотери World Central Kitchen будуть роздавати гуманітарну допомогу у Глобиному. Це перший крок. У їх планах надання допомоги і в інших громадах району, - запевнив Артем Даценко.