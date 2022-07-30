Судовий охоронець Полтавщини увійшов у трійку найкращих бійців України зі змішаних єдиноборств

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 266

23-24 липня у Мукачево проходили запеклі бої серед спортсменів різних вікових та вагових категорій за право носити звання чемпіона України зі змішаних єдиноборств ММА 2022.

Контролер територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області, сержант Служби судової охорони Богдан Прокопенко також взяв участь у змаганнях.

Богдан є постійним переможцем та призером змагань з різних видів єдиноборств на всеукраїнській арені, демонструючи високі результати.

І ці змагання не стали виключенням – в ході запеклих боїв, у яких прийняли участь близько 200 спортсменів з 13 областей України, Богдан здобув третє місце у ваговій категорії 77.1 кг серед чоловіків, вкотре довівши свій високий рівень майстерності.