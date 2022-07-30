Герої без зброї: У Києві створили мурал із зображенням рятувальника з Полтавщини

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 217

У Києві створили мурал із зображенням рятувальника з Хоролу Юрія Плетньова. Про це повідомило інтернет-видання «Вечірній Київ».

Стінопис із зображенням рятувальника з'явився на Печерську, на фасаді будівлі Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС. Мурал назвали «Герої без зброї». На ньому зображений рятувальник із янгольськими крилами.

Автор стінопису – київський художник Віталій Гідеван.

Героєм муралу став київський рятувальник Юрій Плетньов, родом з Хоролу Полтавської області. Саме його фото, зроблене під час гасіння пожежі, стало основою для цього стінопису