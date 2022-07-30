Як полтавець командує танковою ротою бригади спеціального призначення імені Богуна

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 82

Кавалерія Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна «б‘є боляче, рухається швидко і живе у лісі». Так у бригаді описують роботу військовослужбовців на фронті.

Командує ротою полтавець. Багатьом танкістам уже майже по 60 років, але їхнє знання техніки та військової справи дозволяє майстерно виконувати бойові задачі. Натомість іншому танкісту бригади 25 років. Він служить навідником і з початку лютого вже обстріляний – був у боях.

- У нас менше техніки, але використовуємо ми її набагато вправніше. Тому перемога буде за нами, – каже командир роти з Полтави.

У травні хлопці з третього батальйону бригади імені Івана Богуна знищили 5 танків, 5 БТРів та 2 бронеавтомобілі «Тигр». Військові знають, що розрахунок «Чорний тюльпан» керується принципом «забагато палаючих росіян не буває».