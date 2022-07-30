Хочеш українське громадянство? Знай мову, історію та конституцію

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 162

В Україні хочуть змінити умови отримання громадянства, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Для цього було подано відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

- У разі ухвалення законопроєкту, аби отримати громадянство України, потрібно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови, - наголосив прем'єр-міністр.

При цьому, іноземці, які отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, чи ті, хто проходить службу в Збройних Силах України та вже отримали громадянство, протягом двох років з часу отримання громадянства матимуть скласти три відповідні іспити.

Громадянство України – це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою.