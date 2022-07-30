Хочеш українське громадянство? Знай мову, історію та конституцію

В Україні хочуть запровадити іспит на громадянство
В Україні хочуть змінити умови отримання громадянства, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Для цього було подано відповідний законопроєкт до Верховної Ради.
При цьому, іноземці, які отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, чи ті, хто проходить службу в Збройних Силах України та вже отримали громадянство, протягом двох років з часу отримання громадянства матимуть скласти три відповідні іспити.
Громадянство України – це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер