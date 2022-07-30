Воїна з Кременчука Олександра Вепринського нагородили орденом «За мужність» посмертно

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Президент України Володими Зеленсьький посмертно відзначив воїна з Кременчука Олександра Вепринського, який загинув при обороні Харківщини. Згідно з Указом Президента №541/2022 Про відзначення державними нагородами України Вепринського нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня.

- За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня при обороні Харківщини загинув 47-річний старший сержант, росіянином за національністю, але українцем за покликом серця Олександр Вепринський.







