Воїна з Кременчука Олександра Вепринського нагородили орденом «За мужність» посмертно

Президент України Володими Зеленсьький посмертно відзначив воїна з Кременчука Олександра Вепринського, який загинув при обороні Харківщини. Згідно з Указом Президента №541/2022 Про відзначення державними нагородами України Вепринського нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня.
Нагадаємо, 7 липня при обороні Харківщини загинув 47-річний старший сержант, росіянином за національністю, але українцем за покликом серця Олександр Вепринський.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер