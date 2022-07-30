ДТП на Полтавщині: один водій травмований, інший втік з місця пригоди

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30 липня поблизу села Сенча Миргородського району на автодорозі сполученням Сенча-Хитці-Снітин сталася ДТП з травмованими. Про це правоохоронцям повідомили медики.

За попередньою версією слідства, на вказаній автодорозі зіткнулися мотоцикл VIPER VM200-R2 з автомобілем ВАЗ-2110. Унаслідок ДТП травмованого 27-річного мотоцикліста, мешканця Сенчанської тергромади, госпіталізовали до реанімаційного відділення Лохвицької лікарні. Водій легковика з місця скоєння ДТП втік. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування транспортного засобу причетного до ДТП. Автомобіль виявили у селі Хитці, Сенчанської територіальної громади. Також попередньо встановлено, що за кермом ВАЗу перебував 27 річний місцевий мешканець.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.