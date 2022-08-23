В Україні субсидії хочуть виплачувати через Пенсійний фонд

Гроші на збільшення і на виплату субсидій забюджетовані
В Україні триває підготовка до опалювального сезону, у тому числі – до нарахування та видачі коштів субсидіантам. Цього року у зв’язку з воєнними діями, розглядають різні механізми виплати субсидій, у тому числі – через Пенсійний фонд.
Про це заявила Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики.
- Зараз ми опрацьовуємо механізми їх централізованої виплати, у тому числі через Пенсійний фонд, задля того, аби кожна людина, яка з тих чи інших причин – наприклад, нероботи управлінь соціального захисту, змогла подати заявку і щоб ми змогли розрахувати їй субсидію, щоб таким чином кожен незахищений зміг пережити цю зиму, – наголосила посадовиця.
За її словами, цього року очікується приблизно стільки ж отримувачі субсидій, як і торік, і кошти на це в бюджеті є.
Нагадаємо, що в Україні заклали 36 млрд грн на субсидії.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер