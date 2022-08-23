Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Україна, Світ, Все про субсидії

В Україні субсидії хочуть виплачувати через Пенсійний фонд

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 388

Гроші на збільшення і на виплату субсидій забюджетовані

 

В Україні триває підготовка до опалювального сезону, у тому числі – до нарахування та видачі коштів субсидіантам. Цього року у зв’язку з воєнними діями, розглядають різні механізми виплати субсидій, у тому числі – через Пенсійний фонд.

Про це заявила Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики.

- Зараз ми опрацьовуємо механізми їх централізованої виплати, у тому числі через Пенсійний фонд, задля того, аби кожна людина, яка з тих чи інших причин – наприклад, нероботи управлінь соціального захисту, змогла подати заявку і щоб ми змогли розрахувати їй субсидію, щоб таким чином кожен незахищений зміг пережити цю зиму, – наголосила посадовиця.

За її словами, цього року очікується приблизно стільки ж отримувачі субсидій, як і торік, і кошти на це в бюджеті є.

- Очікуємо приблизно таку саму кількість субсидіантів, яка була і минулого року, а це 2,6 мільйона. Можливо, їх буде трохи більше, але ми розраховуємо на таку кількість. І гроші на збільшення і на виплату субсидій є забюджетовані, тому вони будуть оплачуватись в повному обсязі, – зазначила міністерка.

Нагадаємо, що в Україні заклали 36 млрд грн на субсидії.

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: субсидії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх