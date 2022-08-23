Кременчуцька РВА про ситуацію у районі та щодо проведення масових заходів у святкові дні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 430

Жителів району сьогодні та завтра просять утримуватися від відвідування місць з великим скупченням людей

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була доволі спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора громадяни 4 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. По діям одного з цих бешкетників поліцейські склали адмінпротокол за домашнє насильство.

П’ятьох водіїв поліцейські затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Щодо них вони склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що в умовах військового часу автівки таких правопорушників можуть вилучатися на потреби ЗСУ.

За минулу добу поліцейські затримали чотирьох осіб за розповсюдження наркотичних речовин.

Вчора у центрі Кременчука сталась ДТП - на перехресті вулиць 29 вересня та Троїцької зіткнулася автівка з мотоциклом. Постраждалі чоловік та жінка, яким надана медична допомога.

Олег Лєднік також нагадав про пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, дим від якої бачило багато містян.

- Горіла одна із градирень - сміття, залишки мастила та пластикові елементи. Пожежу загасили до 11-ої ранку. Потерпілих та постраждалих внаслідок пожежі немає, - пояснив Олег Лєднік.

Він наголосив, що масові заходи 23-24 серпня проводитись не будуть, за виключенням деяких динамічних, зокрема – патріотичного пробігу вулицями міста на День Незалежності. Його учасники будуть проінформовані про укриття, що є на маршрут пробігу.

- Прошу мешканців Кременчука та району у святкові дні утриматися від відвідування громадських місць з масовим скупченням людей, виконувати усі заходи безпеки, зберігати пильність та реагувати на повітряні тривоги. Наразі є висока вірогідність ракетних ударів з боку ворога, - нагадав Олег Лєднік.