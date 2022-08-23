На Полтавщині 1 особу підозрюють у співпраці ворогом

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За минулу добу в області перевірили понад 540 транспортних засобів та 3 253 особи

Під час моніторингу дотримання обмежень воєнного стану, контролю міграційні процеси та здійснення заходів щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, 1 особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили понад 540 транспортних засобів та 3 253 особи. Одну особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, - розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Обласна поліція закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліціянтів, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.

Нещодавно ми писали, що на Полтавщині 2-х чоловіків підозрюють у співпраці ворогом.