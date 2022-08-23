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Очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік вручив орден сину загиблого Героя В’ячеслава Онопченка

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 330

 

Кременчужанин В’ячеслав Онопченко загинув 14 березня 2022 року у віці 53 роки під час артилерійського обстрілу

Сьогодні зранку, у День державного прапору України, під флагштоком біля Кременчуцької районної військової адміністрації зібралися керівники РВА та районної ради, представники військкомату та ЗМІ щоби пом’янули хвилиною мовчання тих, хто загинув захищаючи Україну.

 

Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський вручили сину загиблого Героя, кременчужанина В’ячеслава Онопченка - Олександру орден «За мужність» ІІІ ступеню (посмертно).

 

Сержант В’ячеслав Онопченко загинув 14 березня 2022 року у віці 53 років від артилерійського обстрілу важкого калібру поблизу села Мощун Буганського району Київської області.

Згідно Указу Президента України від 5.04.2022 року за особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, В’ячеслав Онопченко був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню (посмертно).

 

Під час вручення нагороди керівники району зазначили, що пам’ять про Героїв не вмирає та пообіцяли всіляку підтримку родині загиблого.

Син загиблого Олександр Онопченко розповів журналістам, що його батько був справжнім патріотом України і добровільно пішов захищати країну ще вісім років тому.

 

Людина з великим серцем та почуттям гумору: Кременчук попрощався з бойовим медиком В’ячеславом Онопченком 
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА захисники Герой України нагородження
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