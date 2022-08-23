На підприємстві у Кременчуцькому районі загинув чоловік - поліція встановлює обставини події

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Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР

До відділення Кременчуцького райуправління поліції 23 серпня, близько 5.00, надійшло повідомлення від медпрацівників, що в селі Садки на підприємстві смертельно травмовано людину.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

За попередніми даними, чоловіка засипало лушпинням соняшнику. Він загинув на місці події. Поліція проводить розслідування.

Отримавши повідомлення про смерть 37-річного працівника підприємства на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини трагедії.

- Наразі слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, - йдеться у повідомленні.