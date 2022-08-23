Як кременчужанам зробити зробити КТ безоплатно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 205

Комп'ютерна томографія (КТ) є безоплатною для українців за Програмою медичних гарантій за умови дотримання коректного маршруту. Про це нагадали у Національній службі здоров'я України.

Якщо лікар вважає, що пацієнту потрібна КТ, то виписує направлення. З цим направленням можна звернутися в медзаклад, який має договір з НСЗУ на амбулаторний пакет і має комп’ютерний томограф.

Якщо КТ призначили під час лікування в стаціонарі, то направлення не потрібне. КТ входить у вартість лікування.

Так само під час лікування онкології в стаціонарі або амбулаторно - КТ є безоплатною.

Якщо людину доставила бригада екстреної медичної допомоги (наприклад, із підозрою на інсульт), то КТ також безоплатна.

- Платною КТ може бути, якщо людина самостійно вирішує пройти таке дослідження, без направлення лікаря, - додали в НСЗУ.

Знайти медичний заклад, який має договір, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Контакт-центр працює у понеділок-четвер з 9.00 до 18.00. По п'ятницях - з 9.00 до 16.45.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи обов'язково мати роздруковане е-направлення до лікаря.