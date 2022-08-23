Кременчуцького активіста та волонтера Олега Бикова відзначили подякою від очільника РВА

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За патріотизм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у вирішенні проблем нашої держави під час відкритої російської агресії проти України

Кременчуцький активіст та волонтер Олег Биков сьогодні отримав подяку від начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

- Подяка Олегу Бикову надана за патріотизм, активну громадську позицію, самовіддану працю, високий професіоналізм, розвиток волонтерського руху, вагомий особистий внесок у вирішенні проблем нашої держави під час відкритої російської агресії проти України та з нагоди 31-ї річниці відзначення Дня незалежності України, - заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

У привітанні до громадського активіста та відомого кременчуцького волонтера голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський закликав усіх кременчужан робити усе можливе для нашої спільної перемоги над ворогом.

- Війна продовжується. Не можна зупинятися. Кожному на своєму місці треба робити усе можливе для перемоги наод ворогом, - закликав він.

Олег Биков у відповідь заявив, що подяка від очільника РВА - це визнання заслуг та нагорода для всього його колективу однодумців та волонтерів і закликав усіх і надалі підтримувати ЗСУ, заявивши, що Україна переможе!