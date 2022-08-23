Кременчуцького активіста та волонтера Олега Бикова відзначили подякою від очільника РВА

За патріотизм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у вирішенні проблем нашої держави під час відкритої російської агресії проти України
Кременчуцький активіст та волонтер Олег Биков сьогодні отримав подяку від начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.
У привітанні до громадського активіста та відомого кременчуцького волонтера голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський закликав усіх кременчужан робити усе можливе для нашої спільної перемоги над ворогом.
Олег Биков у відповідь заявив, що подяка від очільника РВА - це визнання заслуг та нагорода для всього його колективу однодумців та волонтерів і закликав усіх і надалі підтримувати ЗСУ, заявивши, що Україна переможе!
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер