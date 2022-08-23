У Кременчуці об’єднують два дитсадка – відповідне рішення вчора ухвалила міська рада

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Вчора, 22 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про реорганізацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №11 до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №25.

Як зазначено у тексті рішення, реорганізація, або об’єднання двох дитсадків, проводиться «з метою створення оптимальної освітньої мережі, забезпечення ефективності управління закладами дошкільної освіти, спрямованої на формування знань, умінь, навичок та життєвих компетентностей, розвиток здібностей підростаючого покоління, раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів».

Зважаючи на друге рішення, яке ухвалили депутати на той же сесії, про дистанційне навчання дітей у школах та дитсадках Кременчука на період дії воєнного стану, можна було б взагалі усі дитсадки об’єднати в один. Адже міська влада не планує їх відвідування дітьми до кінця війни. А так хоч на зарплатах керівників зекономили б.