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Кременчук, Освіта

У Кременчуці об’єднують два дитсадка – відповідне рішення вчора ухвалила міська рада

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 717 Коментарів: 1

 

Реорганізація проведена з метою оптимізації освітньої мережі

Вчора, 22 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про реорганізацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №11 до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №25.

Як зазначено у тексті рішення, реорганізація, або об’єднання двох дитсадків, проводиться «з метою створення оптимальної освітньої мережі, забезпечення ефективності управління закладами дошкільної освіти, спрямованої на формування знань, умінь, навичок та життєвих компетентностей, розвиток здібностей підростаючого покоління, раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів».

Зважаючи на друге рішення, яке ухвалили депутати на той же сесії, про дистанційне навчання дітей у школах та дитсадках Кременчука на період дії воєнного стану, можна було б взагалі усі дитсадки об’єднати в один. Адже міська влада не планує їх відвідування дітьми до кінця війни. А так хоч на зарплатах керівників зекономили б.

Заради економії: у мерії Кременчука хочуть об'єднувати дитсадки та планують скорочення позашкілля
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада дитсадки реорганізація
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Коментарі: 1

262
StarПёр:
Сьогодні, 15:16

Коли міська рада за для ефективності управління та раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів об'єднає:
- КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК МИРУ"
- КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК КРЮКІВСЬКИЙ"

- КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"

- КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "МІСЬКИЙ САД"

у одине єдине комунальне підприємство?

 

 


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