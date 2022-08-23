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Кременчук, Здоров'я

За минулу добу від COVID-19 вакцинувалося 174 кременчужанина

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 242

 

Наразі протиковідні щеплення роблять вакцинами Coronavac та Pfizer

22 серпня 174 кременчужанина щепилися від COVID-19. По першій дозі отримали 5 громадян, по другій - 4, першою бустерною дозою вакциновано 157 осіб, другою бустерною – 8. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Від початку вакцинальної кампанії 116 781 житель Кременчука щеплений однією дозою. 115 456 осіб отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 20 066, другою бустерною - 86.

Наразі у Кременчуці вакцинацію від COVID-19 можна пройти з 9.00 до 17.00 у приміщенні колишньої 4-ї поліклініки (просп. Лесі Українки, 80), а також у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14; квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26. 

У центрі вакцинації та пунктах вакцинації Кременчука протиковідні щеплення роблять вакцинами Coronavac та Pfizer, - додали у пресслужбі КМР.

Нещодавно ми писали, що Лунін та Лисак зробили на камеру бустер від COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: вакцинація коронавірус
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