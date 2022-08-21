Чи обов'язково мати роздруковане е-направлення до лікаря

Вчора, 21:11 Переглядів: 283

Пацієнт, який отримав е-направлення, не повинен його роздруковувати. А в медзакладі не мають права відмовляти у наданні медичної послуги. Про це нагадують у Національній службі здоров'я України.

Водночас на період воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові направлення. Паперове направлення лікар може виписати, якщо в медзакладі немає доступу до Електронної системи охорони здоров’я або електроенергії. Воно так само дійсне.

- Якщо ж у пацієнта є е-направлення, він має надати його дійсний номер - прочитав його з СМС або виписав цей номер на окремий аркуш, - інфомують в НСЗУ.

Якщо медичний заклад відмовляє у наданні послуги без роздрукованого електронного направлення, то пацієнту варто:

звернутися до головного лікаря цього закладу охорони здоров'я;

зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Нагадуємо, до яких лікарів потрібне направлення, а до яких – ні.