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Чи обов'язково мати роздруковане е-направлення до лікаря

Вчора, 21:11 Переглядів: 283

 

Роз'яснення від Національної служби здоров'я України

Пацієнт, який отримав е-направлення, не повинен його роздруковувати. А в медзакладі не мають права відмовляти у наданні медичної послуги. Про це нагадують у Національній службі здоров'я України.

Водночас на період воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові направлення. Паперове направлення лікар може виписати, якщо в медзакладі немає доступу до Електронної системи охорони здоров’я або електроенергії. Воно так само дійсне.

- Якщо ж у пацієнта є е-направлення, він має надати його дійсний номер - прочитав його з СМС або виписав цей номер на окремий аркуш, - інфомують в НСЗУ.

Якщо медичний заклад відмовляє у наданні послуги без роздрукованого електронного направлення, то пацієнту варто:

  • звернутися до головного лікаря цього закладу охорони здоров'я;
  • зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Нагадуємо, до яких лікарів потрібне направлення, а до яких – ні.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: направлення лікарні
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