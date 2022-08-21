Чи обов'язково мати роздруковане е-направлення до лікаря

Пацієнт, який отримав е-направлення, не повинен його роздруковувати. А в медзакладі не мають права відмовляти у наданні медичної послуги. Про це нагадують у Національній службі здоров'я України.
Водночас на період воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові направлення. Паперове направлення лікар може виписати, якщо в медзакладі немає доступу до Електронної системи охорони здоров’я або електроенергії. Воно так само дійсне.
Якщо медичний заклад відмовляє у наданні послуги без роздрукованого електронного направлення, то пацієнту варто:
Нагадуємо, до яких лікарів потрібне направлення, а до яких – ні.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер