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Кременчук, Надзвичайні новини

В Україні вводять нові сигнали повітряної тривоги: як їх розпізнати

Сьогодні, 20:10 Переглядів: 299

 

Через загострення ядерного шантажу росії в Україні з'являться різні сигнали тривоги - як їх розрізнити

Про оновлення сигналів повітряної тривоги розповіли у Центрі протидії дезінформації (ЦПД). у Центрі наголошують, що ігнорувати сирени ні в якому разі не варто.
Через загострення ядерного шантажу деякі територіальні громади запровадили кілька нових сигналів тривоги, які повідомлятимуть про різні види небезпеки:
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
Сигнал евакуації з міста звучить, як гудок потяга.
Після сповіщення необхідно ввімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на наступну інформацію.
У ЦПД нагадали, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Ігнорувати його не варто. Натомість слід негайно йти до найближчого укриття та пам'ятати про правило двох стін та двох виходів.
Що робити під час різних видів небезпек?
Під час хімічної небезпеки варто:

  • перебувати у приміщенні,
  • вимкнути примусову вентиляцію,
  • зачинити вікна та двері,
  • за можливості зачинити вентиляційні отвори.

Під час радіаційної небезпеки необхідно діяти так само.
Під час сповіщення про евакуацію з міста обов'язково потрібно увімкнути радіо чи телевізор. У цих повідомленнях надаватиметься інформація про:

  • порядок проведення евакуації,
  • місця збору,
  • транспорт, який буде залучений до евакуації,
  • час її проведення.
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Автор: Віктор Крук
Теги: сигнал тривоги Кременчук
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