«Грім серед ясного неба»: якою зброєю могли знищити російську авіабазу та інші об’єкти у Криму

Сьогодні, 19:09 Переглядів: 2 119

Після масових підривів військових об’єктів російської армії в окупованому Криму, зокрема знищенню літаків на військовому аеродромі Саки біля селища Новофедорівка, удару по авіабазі в селі Гвардійське поблизу Сімферополя, підриві складів з боєприпасами у селі Травневе та селищі Азовське неподалік від Джанкою, та іншої «бавовни», військові експерти гаряче обговорюють питання зброї, якою були нанесені усі ці удари. Якщо деякі з цих російських військових об’єктів можна було знищені силами спецпідрозділів, то масовий удар по авіабазі у Саках міг бути нанесений тільки ракетною зброєю з дальністю дії понад 200 км, або кількома дронами-камікадзе, що маловірогідне.

США стверджують, що найпотужніших ракет ATACMS (дальність польоту до 300 км) для переданих ЗСУ реактивних систем MLRS та HIMARS вони Україні ще не постачали. Представники Міноборони України натякнули, що удари по окупантам у Криму наносились виключно зброєю українського виробництва, хоча прямо про це ніде не заявляли, а лише порекомендували російським окупантам «дотримуватись заходів безпеки та не палити у непризначених для цього місцях».

Зауважимо, що досі найбільш дальнобійною ракетною зброєю, яку ЗСУ мала для нанесення ударів по об’єктам у тилу ворога, вважався тактичний ракетний комплекс «Точка-У» з дальністю стрільби до 120 км, якої було недостатньо для нанесення ударів по цілям у Криму.

Якщо вірити інформації щодо непостачання Україні ракет ATACMS, то за думкою військових експертів залишається лише два варіанти (якщо не брати до уваги дрони-камікадзе).

Перший – це модернізація вітчизняного протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» для ударів по наземним цілям. Нагадаємо, що саме цими ракетами у квітні потопили флагман російського Чорноморського флоту крейсер «Москва». Втім, жодної інформації щодо можливого проведення модифікації ПКР «Нептун» немає.

Другий – це перше бойове використання нового оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім» власного виробництва, здатного наносити удари на таку глибину.

Про характеристики українського ПКР «Нептун» ми писали у квітні, коли був потоплений російський крейсер «Москва».

А що відомо про український ОТРК «Грім»?

Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» був розроблений на замовлення Саудівської Аравії у КБ «Південне» (Дніпро) спільно з Павлоградським хімічним заводом.

Роботу над проєктом розпочали у 2013 році на базі попередніх розробок ракетних комплексів «Борисфен» та «Сапсан», які так і не були завершені через безгрошів’я.

Розробники презентували «Грім» як високоточну зброю нового покоління, здатну забезпечити створення надійного щита неядерного стримування як для самої України, так і для будь-якої держави (експортний варіант ОТРК).

У січні 2018 року повідомили про проведення вогневих випробувань двигуна для ракет «Грім-2». Тоді ж був показаний макет комплексу. А у серпні 2018 року його продемонстровано на параді з нагоди Дня незалежності України.

Ракетний комплекс здатний вражати наземні та морські цілі в залежності від встановленої бойової частини та системи наведення.

Були розроблені три основні модифікації: «Грім», «Грім-М» та «Грім-2».

Перша призначена для ураження наземних об'єктів, що розташовані в тактичній глибині противника на відстані до 280 км від точки старту.

Друга - для ураження наземних об'єктів, розташованих на тактичній глибині противника на відстані до 100 км від точки старту.

Третя представляє собою мобільну пускову установку з двома ракетами типу «земля-земля» на шасі п'ятивісного вантажного автомобіля високої прохідності.

Спочатку ОТРК «Грім» розроблявся як експортний варіант і мав дальність польоту ракети для поразки одиночних та групових стаціонарних цілей на відстані від 50 до 280 км, але, за заявою розробників, для озброєння ЗСУ дальність стрільби цього комплексу планували збільшити до 450-500 км. Чи вдалося це зробити – невідомо, адже майже усі вражені у Криму об’єкти знаходяться на відстані до 280 км від лінії фронту у Херсонській області.

За неофіційною інформацією, одноступінчаста твердопаливна ракета ОТРК «Грім» здатна нести бойову частину масою до 480 кг, яка може бути виконана за моноблочною або касетною схемою.

Отже, цілком можливо, що «палити тільки у відведених для цього місцях» для запобігання чергової «бавовни» російським окупантам вже варто не тільки за 280, а й за 500 км від лінії фронту?

Фотографії взяті з відкритих джерел