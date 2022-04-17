Після знищення крейсера «Москва» українськими ракетами «Нептун» зацікавились західні країни

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 272

Протикорабельний ракетний комплекс «Нептун», з якого влучили у флагман російського Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва», продемонстрував міць українського озброєння та зацікавив західні країни.

Про це повідомили в The Washington Post.

- Удар у середу ознаменував потужний імпульс для України — не лише для її воєнних зусиль, але й для власної оборонної промисловості, попри те, що зараз значною мірою вона змушена покладатися на зброю, передану західними партнерами, — йдеться в статті.

Марк Кансіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень переконаний, що ракети «Нептун» триматимуть російський флот у страху.

- Для українців, якщо вони змогли потопити чи пошкодити цей корабель своїми ракетами «Нептун» — це, перш за все, предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот, — заявив він.

Оцінка американського експерта виявилась вірною, адже за останніми даними більшість російського флоту відійшла від берегів Одеси аж до Новоросійська – тобто на відстань, з якої їх не може дістати ПКР «Нептун», а це 280 км.

Довідка

Протикорабельний комплекс наземного базування «Нептун» (РК-360МЦ) з крилатою ракетою Р-360 уражає бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні кораблі і транспорти.

«Нептун» може виконувати бойове завдання зі знищення надводних цілей у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби й року, при активній вогневій і радіоелектронній протидії супротивника.

Має дальність стрільби від 7 до 300 кілометрів. Час розгортання комплексу на новій позиції — до 15 хвилин. Відстань стартової позиції від берегової смуги — не більш як 25 кілометрів.

Крилата ракета Р-360 «Нептун» важить 870 кг, зокрема бойова частина — 150 кг. Швидкість її руху становить близько 900 км/год. Ракета здатна уразити ціль на відстані до 280 кілометрів, а потужності її бойової частини достатньо, щоб потопити корабель водотоннажністю до 5 тисяч тонн.

Військові експерти зазначають, що ракетний крейсер «Москва», який після ураження ракетами «Нептун» перекинувся й почав тонути, міг мати на борту ядерні боєголовки на протикорабельні ракети П-1000 «Вулкан», яких на кораблі знаходилось 16 одиниць. Кожна з них може оснащуватися як звичайною 500-кг фугасно-кумулятивною, так і ядерною бойовою частиною потужністю 350 кілотонн.

Нагадаємо, вперше в світовій історії у бою було потоплено ракетний крейсер, вперше знищено найбільший флагманський корабель флоту рф та вперше бойовий корабель знищено ударом протикорабельної ракети, виробленої в України. Про вартість роветного крейсеру «Москва», її екіпаж та історію можна прочитати ТУТ.

Що відомо про протикорабельні комплекси «Нептун», чим такий важливий крейсер «Москва», і чому, якщо спрацювала саме українська зброя, нею вдарили тільки на другий місяць війни?

