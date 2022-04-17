рашистські звірі впритул розстрілюють українських жінок

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 808

Ось як насправді виглядає російське «освобождение»!

З’являються нові свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення України. Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.

СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним. Ось цей «герой», який був мобілізований росіянами з так званої ЛНР, розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:

- Там баба лежит какая-то, башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка... Позвали ещё, он ещё раз стрельнул, она ещё лежит-дергается, он ещё раз стрельнул… Всё, говорю, ей пи*да.

Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що «у неё, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту.

Ось як насправді виглядає російське «освобождение»!