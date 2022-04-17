Дмитро Лунін: Полтавщина може стати майданчиком для будівництва житла переселенцям

Очільник Полтавської ОВА в інтерв’ю розповів про те, як працює область, чи готові ми до відбиття наступу ворога та будівництва житла для переселенців
Про те, як живе і працює прифронтова і водночас тилова область, чи готова відбити ворожий наступ і прийняти переселенців «Укрінформ» поговорив із начальником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним.
- Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Полтавській області ворог обстріляв інфраструктурні об’єкти Миргорода, Кременчука та Полтави. Яка зараз безпекова ситуація у цих містах?
- Зараз під ударом вся Україна. Цілком безпечних місць у нашій країні немає. Іде війна. Є менш і більш безпечні регіони. До останніх належить Полтавщина. Тому я б радив зберігати спокій і кожному робити свою справу. Збройні сили України свою справу роблять. Усі вже знають, як «Отче наш», слова «віримо в ЗСУ». Нам треба тримати тил. Займатися посівною. Запускати виробництва. Тому не раджу їхати з Полтавщини в інші регіони України. Під обстрілами й Західна Україна. А вся країна не може переїхати в Ужгород чи за кордон, тим паче що надмірна концентрація підприємств та людей у західних областях може вийти боком після війни і створити дисбаланс у розвитку регіонів, особливо тих, які потрібно буде відбудовувати. Звісно, треба евакуюватися з тих районів, де безпосередньо йдуть бойові дії. Особливо, це стосується Донбасу.
Щодо ударів по Полтавщині. Я не можу сказати, що удари по об’єктах критичної інфраструктури в Полтаві, Кременчуці та Миргороді стали несподіванкою. У перший день війни вже були удари по Миргороду. Пошкоджено низку об'єктів критичної інфраструктури. Але хочу відзначити інше: велику кількість ракет наші ППО збивають. Так що руйнування могли бути більшими. Ще раз кажу: віримо в ЗСУ, але повітряні тривоги не ігноруємо.
- Скільки вимушених переселенців за цей час прихистила Полтавщина? Чи немає дефіциту продуктів, одягу чи інших необхідних речей?
- Нещодавно уряд виділив перший мільярд гривень для чотирьох областей на відновлення руйнувань. Чи підраховували вже завдані Полтавській області збитки від обстрілів?
- Збитки рахуємо. Не хочу сильно забігати наперед, але можу сказати, що область буде виконувати ту роль у відновленні, яку визначатимуть державні стратегії. Наразі я бачу, що Полтавщина може стати майданчиком для будівництва житла - як тимчасового, так і постійного для переселенців. Ми розуміємо, що процес відбудови Сумщини й Харківщини не буде простим і швидким, а люди, які захочуть повернутися, будуть проживати не так далеко від своїх попередніх домівок. Не виключаю, що хтось не захоче повернутися.
Ми розуміємо, і президент Володимир Зеленський про це говорить щиро, що яку б угоду ми не підписали з Росією, які б гарантії нам не дали партнери, наші вороги, як вони люблять казати, «могут повторіть». Тож прикордонні області матимуть певні ризики. Але ще раз повторюся: роль Полтавщини визначатимуть державні стратегії відбудови країни, плани рівномірного розвитку регіонів, які будуть коригуватися з безпековими стратегіями та військовою доктриною. Зараз Мінрегіон вивчає ситуацію в областях, питання не лише в будівництві житла, а й у тому, щоб для переселенців була робота, щоб соціальна інфраструктура регіону – лікарні, школи, садочки – була готова до прийняття переселенців на постійне проживання. А ми готові до виконання всіх завдань.
- Ворожі обстріли зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод. Яка зараз ситуація з пальним у регіоні? Чи не відчувається дефіциту?
- Чи немає втрат або поранених серед мирних мешканців Полтавщини?
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер