Дмитро Лунін: Полтавщина може стати майданчиком для будівництва житла переселенцям

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 902

Очільник Полтавської ОВА в інтерв’ю розповів про те, як працює область, чи готові ми до відбиття наступу ворога та будівництва житла для переселенців

Про те, як живе і працює прифронтова і водночас тилова область, чи готова відбити ворожий наступ і прийняти переселенців «Укрінформ» поговорив із начальником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним.

- Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Полтавській області ворог обстріляв інфраструктурні об’єкти Миргорода, Кременчука та Полтави. Яка зараз безпекова ситуація у цих містах?

- Зараз під ударом вся Україна. Цілком безпечних місць у нашій країні немає. Іде війна. Є менш і більш безпечні регіони. До останніх належить Полтавщина. Тому я б радив зберігати спокій і кожному робити свою справу. Збройні сили України свою справу роблять. Усі вже знають, як «Отче наш», слова «віримо в ЗСУ». Нам треба тримати тил. Займатися посівною. Запускати виробництва. Тому не раджу їхати з Полтавщини в інші регіони України. Під обстрілами й Західна Україна. А вся країна не може переїхати в Ужгород чи за кордон, тим паче що надмірна концентрація підприємств та людей у західних областях може вийти боком після війни і створити дисбаланс у розвитку регіонів, особливо тих, які потрібно буде відбудовувати. Звісно, треба евакуюватися з тих районів, де безпосередньо йдуть бойові дії. Особливо, це стосується Донбасу. Щодо ударів по Полтавщині. Я не можу сказати, що удари по об’єктах критичної інфраструктури в Полтаві, Кременчуці та Миргороді стали несподіванкою. У перший день війни вже були удари по Миргороду. Пошкоджено низку об'єктів критичної інфраструктури. Але хочу відзначити інше: велику кількість ракет наші ППО збивають. Так що руйнування могли бути більшими. Ще раз кажу: віримо в ЗСУ, але повітряні тривоги не ігноруємо.

- Скільки вимушених переселенців за цей час прихистила Полтавщина? Чи немає дефіциту продуктів, одягу чи інших необхідних речей?

- Наразі на Полтавщині 113 тисяч переселенців. Вони подали заявки на отримання статусу ВПО, з них понад 89 тисячі внесені в базу й уже отримали цей статус. Але ми розуміємо, що назвати точну цифру неможливо, бо багато людей приїхали за кілька днів до війни, хтось прибув до своїх родичів і не реєструвався, хтось проїхав транзитом через область. Усіх ми забезпечуємо всім необхідним.

- Нещодавно уряд виділив перший мільярд гривень для чотирьох областей на відновлення руйнувань. Чи підраховували вже завдані Полтавській області збитки від обстрілів?

- Збитки рахуємо. Не хочу сильно забігати наперед, але можу сказати, що область буде виконувати ту роль у відновленні, яку визначатимуть державні стратегії. Наразі я бачу, що Полтавщина може стати майданчиком для будівництва житла - як тимчасового, так і постійного для переселенців. Ми розуміємо, що процес відбудови Сумщини й Харківщини не буде простим і швидким, а люди, які захочуть повернутися, будуть проживати не так далеко від своїх попередніх домівок. Не виключаю, що хтось не захоче повернутися. Ми розуміємо, і президент Володимир Зеленський про це говорить щиро, що яку б угоду ми не підписали з Росією, які б гарантії нам не дали партнери, наші вороги, як вони люблять казати, «могут повторіть». Тож прикордонні області матимуть певні ризики. Але ще раз повторюся: роль Полтавщини визначатимуть державні стратегії відбудови країни, плани рівномірного розвитку регіонів, які будуть коригуватися з безпековими стратегіями та військовою доктриною. Зараз Мінрегіон вивчає ситуацію в областях, питання не лише в будівництві житла, а й у тому, щоб для переселенців була робота, щоб соціальна інфраструктура регіону – лікарні, школи, садочки – була готова до прийняття переселенців на постійне проживання. А ми готові до виконання всіх завдань.

- Ворожі обстріли зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод. Яка зараз ситуація з пальним у регіоні? Чи не відчувається дефіциту?

- Ситуація контрольована. Так, труднощі є, насамперед забезпечуємо пальним військових, аграріїв і бізнес. Громадян прошу не панікувати, не створювати черги та штучний дефіцит. Така ситуація у всій Україні: по багатьох нафтобазах були завдані удари. Ця проблема вже сьогодні вирішується на рівні центральної влади. Зараз насамперед налагоджується постачання з Європи.

- Чи немає втрат або поранених серед мирних мешканців Полтавщини?

- Під час атаки на НПЗ у Кременчуці деякі люди отримали легкі опіки, без госпіталізації. Крім того, цієї п’ятниці пізно увечері був «приліт» по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації.