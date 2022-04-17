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Надзвичайні новини

«Драгер» зашкалив: Кременчуком їздили п'янючі водії

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 298

 

На кeрманичів поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП, а остаточне рішення щодо порушників прийматиме суд

У Кременчуці копи ловлять п'янючих керманичів, результати яких просто вражають! Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

Навіть прилад «Драгер», який зазвичай показує результат цифрами, показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації, це означає, що водії керували автівками із показником більш як 5 проміле при допустимих 0,2.

На кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП. Тепер остаточне рішення щодо порушників прийматиме суд.

П'яний водій, свідомо сідаючи за кермо, стає потенційним злочинцем, який, ігноруючи усі правила дорожнього руху, піддає смертельній небезпеці як своє життя, так і життя інших. Водіння та алкоголь — це несумісні речі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука

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Теги: пьяный водитель драгер админпротокол
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