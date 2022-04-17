«Драгер» зашкалив: Кременчуком їздили п'янючі водії

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 298

У Кременчуці копи ловлять п'янючих керманичів, результати яких просто вражають! Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

Навіть прилад «Драгер», який зазвичай показує результат цифрами, показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації, це означає, що водії керували автівками із показником більш як 5 проміле при допустимих 0,2.

На кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП. Тепер остаточне рішення щодо порушників прийматиме суд.

П'яний водій, свідомо сідаючи за кермо, стає потенційним злочинцем, який, ігноруючи усі правила дорожнього руху, піддає смертельній небезпеці як своє життя, так і життя інших. Водіння та алкоголь — це несумісні речі.