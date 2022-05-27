Як США може запобігти Третій світовій війні – рішення ухвалять вже наступного тижня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 592

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся із закликом до наших західних партнерів якомога швидше надати Україні реактивні системи залпового вогню.

Про це він написав у своїй сторінці в Телеграмі.

- У США продовжується дискусія щодо MLRS для України. Як пише CNN, союзники можуть передати нам передові ракетні системи, якщо ухвалять рішення наступного тижня. Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість. Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS. Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території. Продовольчу кризу можна вирішити звільненням нашої землі та розблокуванням портів. Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора. Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами, – зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще на початку травня піднімав питання передачі Україні РСЗВ M270 MLRS в розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 21 травня про передачу систем MLRS говорив уже президент Володимир Зеленський, а 24 травня – глава МЗС України.

- Чотири літери можуть допомогти Україні: відбити наступ росіян на Донбасі; зірвати плани росії щодо анексії Херсона; припинити катування росією, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на окупованих територіях; розблокувати експорт і запобігти глобальній продовольчій кризі. Ці чотири літери: MLRS, - заявив Дмитро Кулеба.

Що представляють із себе ці MLRS-системи, як вони можуть допомогти Україні у війні та чому союзники не поспішають з їх поставкою?

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — американська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) на гусеничній базі БМП «Бредлі». РСЗВ M270 призначена для ураження на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей

Вже майже 40 років M270 MLRS перебуває на озброєнні армії США (вона вже пройшла кілька модифікацій). Загалом було вироблено понад 1300 одиниць M270, і понад 700 000 ракет для неї різного типу. Згодом вони почали надходити на озброєння армій країн- членів НАТО. Остання партія РСЗВ була випущена в 2003 році і поставлена на озброєння єгипетської армії.

Одна бойова машина цієї система здатна випустити 12 керованих 227-мм ракет за 48 секунд, з максимальню дальністю ураження – 70 км, та площею ураження – 25 000 м²

Або ж може випускати 2 ракети MGM-168 ATACMS Block IVA вагою по 227 кг кожна з максимальню дальністю ураження до 300 км.

Цього достатньо щоб українська армія могла нанести удар навіть по Кримському мосту, або аеродромам чи базам матеріально-технічного забезпечення російської армії.

За даними американського видання Politico, адміністрація президента США затягує передачу реактивної артилерії Україні, побоюючись, що з її допомогою будуть нанесені удари по росії і кремль розцінить це як «ескалацію». Нібито це призведе до «затягування війни» або «застосування хімічної зброї чи іншої зброї масового ураження».

Головна відмінність M270 MLRS від радянських аналогів («Смерчі» та «Урагани») в тому, що ці системи багатофункціональні - їх можна використовувати як реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), так і в якості оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК). До того, M270 оснащена радарами і ці ракети набагато точніші, ніж їх радянські аналоги.

Тож саме таке озброєння вкрай потрібне ЗСУ для того, щоб швидше нищити російських окупантів та очистити від них Україну.