Спортсмени з Полтавщини завоювали 24 медалі на Дефлімпійських іграх, які пройшли в Бразилії

Серед переможців змагань каратисти, тенісисти та футболісти
Про видатні результати українських спортсменів написав у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він пообіцяв спортсменам з Полтавщини грошові премії та побажав їм нових перемог.
- Україна – синонім слова «Перемога». Це по всьому світу доводять вітчизняні спортсмени. 24 медалі з Дефлімпійських ігор, які нещодавно завершилися в Бразилії, привезли каратисти, тенісисти та футболісти Полтавщини. Мав честь вручити їм відзнаки від обласної адміністрації. Ми вже домовилися з обласною радою, що згодом і спортсменам, і тренерам виділимо грошові премії. Спортсмени – це ще один потужний міжнародний фронт підтримки України! Бажаю подальших перемог! Все буде Україна, - написав Дмитро Лунін та оприлюднив світлини зі своєї зустрічі із спортсменами.
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
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