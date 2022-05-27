Спортсмени з Полтавщини завоювали 24 медалі на Дефлімпійських іграх, які пройшли в Бразилії

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 139

Про видатні результати українських спортсменів написав у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він пообіцяв спортсменам з Полтавщини грошові премії та побажав їм нових перемог.

- Україна – синонім слова «Перемога». Це по всьому світу доводять вітчизняні спортсмени. 24 медалі з Дефлімпійських ігор, які нещодавно завершилися в Бразилії, привезли каратисти, тенісисти та футболісти Полтавщини. Мав честь вручити їм відзнаки від обласної адміністрації. Ми вже домовилися з обласною радою, що згодом і спортсменам, і тренерам виділимо грошові премії. Спортсмени – це ще один потужний міжнародний фронт підтримки України! Бажаю подальших перемог! Все буде Україна, - написав Дмитро Лунін та оприлюднив світлини зі своєї зустрічі із спортсменами.