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Відбулося дев’яте позачергове пленарне засідання ХVІ сесії Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 198

 

Головними питаннями на сесії були бюджетні та фінансові

27 травня 2022 року відбулося дев’яте позачергове пленарне засідання ХVІ сесії Кременчуцької міської ради.

Про це повідомляє пресслужба міської ради на її офіційному сайті.

На засідання депутати внесли зміни до рішення Кременчуцької міської ради від 16 грудня 2021 року «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на  2022 рік» та затвердили декілька рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, важливих для забезпечення нормальної життєдіяльності міста.

Депутати також розглянули і підтримали питання «Про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»… на 2021-2025 роки у новій редакції».

На сесії депутати затвердили список присяжних в м. Кременчуці та ухвалили рішення «Про безоплатну передачу майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, у державну власність». 

Депутати також затвердили рішення «Про початок роботи по розробці детального плану території по пров. Героїв Бреста, в районі будинку № 79-Б, в м. Кременчуці Полтавської області».

Варто додати, що пленарне засідання проводилось в онлайн режимі. А ухвалені депутатами рішення та програми на сайті Кременчуцької міської ради не оприлюднені.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцька міська рада сесія міський бюджет депутати
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