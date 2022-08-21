В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

Вчора, 22:02 Переглядів: 183

Одне із євроінтеграційних зобов’язань України у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом - запровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Про це інформує пресцентр МВС.

Зазначається, що Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроєкт.

На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112.