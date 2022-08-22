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Кременчук, Здоров'я

ВООЗ заявило про тривожну подію - мавпячу віспу виявили серед собак

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 408

 

Якщо мавпяча віспа поширюватиметься в організмі інших тварин, вона почне швидко еволюціонувати

У Всесвітній організації охорони здоров'я підтвердили перший випадок зараження мавпячою віспою серед собак.
Це тривожне попередження про здатність вірусу швидко еволюціонувати. Заражені мавпячою віспою люди повинні звести до мінімуму контакти з домашніми тваринами. Всесвітня організація охорони здоров'я виявила в організмі хорта, який мешкає в Парижі, ознаки зараження підступним патогеном. Як з'ясувалося, цей собака мав звичку спати в одному ліжку зі своїми власниками - геями, які заразилися мавпячою віспою.
У керівництві ВООЗ розповіли, що цей випадок демонструє здатність людей із позитивними тестами на віспу заражати цим патогеном свійських тварин. А тому в період гострої фази хвороби їм слід ізолюватися від контактів із собаками та іншими домашніми улюбленцями. Тим самим знизиться до мінімуму можливість передачі цього вірусу далі ланцюжком гризунам. Якщо мавпяча віспа поширюватиметься в організмі інших тварин, вона почне швидко еволюціонувати.
Деякі тварини на кшталт гризунів чи худоби живуть великими групами, й у таких популяціях патоген ризикує знайти вкрай небезпечні мутації. Поки вчені не мають доказів того, що це відбувається, але теоретична можливість є.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мавпяча віспа собаки ВООЗ Кременчук
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