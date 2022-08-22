Переселенці, які досі не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви на допомогу через Дію до 30 квітня, але досі її не отримали, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Уряду.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви.
Нагадуємо, що частина переселенців Кременчуччини зможе отримати додаткову грошову допомогу.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер