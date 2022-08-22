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Переселенці, які досі не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 243

 

Зробити це треба до 1 жовтня

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви на допомогу через Дію до 30 квітня, але досі її не отримали, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Уряду.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

- Для отримання допомоги людина має до 1 жовтня 2022 року прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок Дія, - заявили у міністерстві.

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви.

Нагадуємо, що частина переселенців Кременчуччини зможе отримати додаткову грошову допомогу.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: minre.gov.ua
Теги: ВПО переселенці виплати
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