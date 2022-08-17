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Кременчук, Гроші

Частина переселенців Кременчуччини зможе отримати додаткову грошову допомогу

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 93

Ще 20 тисяч українців отримають по 6600 грн

Більше постраждалих від війни українців зможуть отримати фінансову допомогу завдяки підписанню Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Норвезькою радою у справах біженців (NRC). Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Відповідно до домовленостей, ще 20 000 українців з вразливих груп зможуть отримати грошову підтримку.

Допомогу в рамках програми надаватимуть:

  • внутрішньо переміщеним особам;
  • мешканцям тимчасово окупованих, деокупованих територій, а також регіонів, де ведуться активні бойові дії.

2200 грн на місяць протягом трьох місяців. Виплатять кошти одноразовим платежем – тобто, людина одразу отримає 6600 грн.

Отримувачів оберуть із зареєстрованих на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій на платформі «є-Допомога», які підпадають під критерії виплат. Зареєструватись можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ЮНІСЕФ призупиняє реєстрацію на програму грошової допомоги.

 

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: угспл
Теги: переселенці ВПО допомога
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