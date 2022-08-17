Частина переселенців Кременчуччини зможе отримати додаткову грошову допомогу

Ще 20 тисяч українців отримають по 6600 грн
Більше постраждалих від війни українців зможуть отримати фінансову допомогу завдяки підписанню Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Норвезькою радою у справах біженців (NRC). Про це повідомили у Мінсоцполітики.
Відповідно до домовленостей, ще 20 000 українців з вразливих груп зможуть отримати грошову підтримку.
Допомогу в рамках програми надаватимуть:
2200 грн на місяць протягом трьох місяців. Виплатять кошти одноразовим платежем – тобто, людина одразу отримає 6600 грн.
Отримувачів оберуть із зареєстрованих на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій на платформі «є-Допомога», які підпадають під критерії виплат. Зареєструватись можна за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ЮНІСЕФ призупиняє реєстрацію на програму грошової допомоги.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер