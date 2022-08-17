Кременчужани по усьому світові зможуть підтримати Батьківщину у День Незалежності

Вчора, 22:01 Переглядів: 329

У День Незалежності українці в різних країнах вийдуть на центральні вулиці міст і візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

24 серпня #TheFreeWorldGathering - акція, покликана об’єднати українців по всьому світу з метою вкотре звернути увагу світової спільноти на війну в Україні і показати, що свобода - наша спільна найвища цінність, а воля - наш спосіб мислення.

Щоб взяти участь в акції, потрібно перейти за посиланням, знайти своє місто на карті та позначити точне місце на головній вулиці, де ви плануєте стояти. Побачивши цю відмітку, інші учасники можуть стати поруч з вами.

Також можна знайти позначки людей, які вже це зробили, і зайняти місце поруч з ними, щоб продовжити ланцюжок. Кожен може стати координатором The Free World Gathering у своєму місті. На сайті акції є інструкції, як це зробити.

Нагадуємо, що на День Незалежності Кременчуцька РВА не погоджувала проведення жодних масових заходів.

До відома: Free World Gathering - це ініціатива групи активістів, які першими організували ланцюг єдності на початку війни. Тоді, навесні 2014 року, тисячі українців з усіх регіонів вийшли на вулиці, щоб продемонструвати свою єдність. Сьогодні йдеться про людей з різних країн - свободолюбців, які надихалися нашою мужністю відстоювати незалежність.