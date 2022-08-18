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Надзвичайні новини

На скільки сяде жінка, яка намагалася скрутити шию 6-місячному сину

Сьогодні, 07:15 Переглядів: 138

 

Малого врятував батько

Жительку Хорольської територіальної громади, яка намагалася вбити 6-місячного сина, позбавили волі на 10 років. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури, 38-річну жінку визнли винною у закінченому замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

У червні 2020 року, жінка вдома кілька разів повернула голову 6-місячного сина, намагаючись зламати тому шийний відділ хребта. Дитина втратила свідомість, але завдяки своєчасним реанімаційним заходам, проведених батьком, хлопчик вижив.

Під час досудового розслідування та судового розгляду справи чоловік пояснював, що лікарі запідозрили у дитини важкий діагноз, унаслідок чого в дружина вирішила позбавити сина життя. Водночас обвинувачена неодноразово змінювала покази щодо обставин злочину та так і не визнала вини. Проте на підставі зібраних доказів та проведених експертиз, Ленінський районний суд Полтави погодився з доводами прокуратури.  

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: замах на вбивство прокуратура
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