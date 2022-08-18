Як не втратити доступ до гемодіалізу, якщо ви переїхали в інший регіон через війну

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 210

Гемодіаліз - це життєво важлива процедура для людей із порушенням функцій нирок. Про те, як не втратити доступ до гемодіалізу, якщо ви переїхали в інший регіон через війну, повідомили в Національній службі здоров'я України.

Для початку треба знайти найближчу лікарню, яка має договір з НСЗУ на проведення гемодіалізу. Знайти потрібний заклад допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Запишіться туди на прийом та прийдіть у призначений час.

Якщо ви змінили місце проживання через бойові дії, вам не потрібне направлення на таку процедуру. Лікар-нефролог створить таке направлення прямо під час прийому і процедуру проведуть безоплатно, - наголосили в НСЗУ.

Що отримує пацієнт:

процедуру гемодіалізу;

необхідні лабораторні дослідження для оцінки стану;

встановлення судинного доступу за потреби;

ліки та медичні вироби з Нацпереліку, необхідні для проведення гемодіалізу.

У Кременчуці такі послуги можна отримати на базі Комунального закладу «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» у Відділенні гемодіалізу №2 Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 23/1.