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Кременчук, Воины света, Путін проти українського народу

Кременчуччина втратила двох захисників Олександра Яценка та В'ячеслава Онопченка

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 819

 

Вічна пам'ять Героям!

14 березня зник Олександр Яценко під час артилерійського обстрілу важкого калібру в районі населеного пункту Мощун на Київщині. Бойові позиції, де перебував Олександр Васильович, розбили та завалили. 24 березня під час пошукової операції наш захисник був виявлений загиблим на своїх бойових позиціях. Про це повідомляє пресслужба другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП. 

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа», у той же день зник і 53-річний сержант з Кременчука В'ячеслав Онопченко. Його тіло також знайшли під завалами. Найближчим часом тіла загиблих воїнів мають привезти на малу батьківщину. 

Головний сержант Олександр Васильович Яценко (на фото) – житель села Святилівка Градизької територіальної громади. Народився захисник 7 січня 1968 року в селі Кліщинці на Черкащині. Після закінчення школи вступив до Полтавського вищого зенітного ракетного командного училища. У 1997 році Олександр Васильович закінчив Національну академію внутрішніх справ України, здобувши кваліфікацію юриста.

Другим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Яценко був направлений до 72 окремої механізованої бригади, де 11 січня 2022 року уклав контракт про проходження військової служби. Та прослужити встиг лише 2 місяці...

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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света загиблі в АТО війна
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