Скільки російських солдатів вже відправили до пекла українці

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 217

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника по 29 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03: особового складу - близько 17200 осіб,

танків ‒ 597 од,

бойових броньованих машин ‒ 1710 од,

артилерійських систем – 303 од,

РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 127 од,

гелікоптерів – 129 од,

автомобільної техніки - 1178 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71,

спеціальна техніка - 21,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!

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