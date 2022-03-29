Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла без подій, але підпали трави не припиняються

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 49

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла відносно спокійно та без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.

Проте підпали сухої рослинності у районі не припиняються. За минулу добу ДСНС зафіксувала 4 такі випадки. Днем раніше було 3 підпали.

- Вчергове звертаюсь до мешканців району та закликаю припинити підпалювати суху рослинність. Це наносить шкоду природі, небезпечно для людей та підриває обороноздатність нашої держави, адже на гасіння пожеж відволікаються сили та ресурси ДСНС, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що через масштабні підпали сухої трави та очерету Кременчуцька РВА була вимушена ввести додаткові обмеження на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад - цілодобову комендантську годину на увесь час дії воєнного стану.

Олег Лєднік повідомив, що за минулу добу у Кременчуцькому районі двох водіїв затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Поліцією складені адмінпротоколи на правопорушників по ст. 130 КУпАП, а їх автівки вилучені. Їм загрожують величезні штрафи, а їхні автівки можуть бути передані для потреб ЗСУ.

Начальник Кременчуцької РВА повідомив про прийняте рішення щодо зменшення часу комендантської години – відсьогодні вона буде починатися з 21.00 та тривати до 6.00. За його словами, це зроблено у зв’язку з переходом на літній час, початком дачного сезону та для зручності тих, хто повертається з роботи.

На питання щодо відновлення роботи усіх закладів, у тому числі комунальних закладів культури, бібліотек тощо, очільник Кременчуцької РВА заявив, що працювати мають усі.

- Поновити роботу мають не тільки кафе та магазини, а усі заклади, у тому числі й комунальні. Всі мають працювати. Це знімає психологічне навантаження у людей, - висловив свою думку Олег Лєднік.

Олегу Лєдніку передали скаргу від жінки, яка має дачу в кооперативі «Дормашевець», на те, що голова зазначеного кооперативу на ніч відключає світло в кооперативі під приводом світломаскування. Нібито таку вимогу йому передав очільник територіальної громади. Через це люди, що ночують у дачних будинках, мерзнуть.

- Це неправильно. Або голова кооперативу, або голова СТГ щось невірно зрозуміли. Я розберуся з цим питанням – світло у дачних кооперативах відключати не будуть, - запевнив начальник РВА.