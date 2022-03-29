Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла без подій, але підпали трави не припиняються

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла відносно спокійно та без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.
Проте підпали сухої рослинності у районі не припиняються. За минулу добу ДСНС зафіксувала 4 такі випадки. Днем раніше було 3 підпали.
Нагадаємо, що через масштабні підпали сухої трави та очерету Кременчуцька РВА була вимушена ввести додаткові обмеження на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад - цілодобову комендантську годину на увесь час дії воєнного стану.
Олег Лєднік повідомив, що за минулу добу у Кременчуцькому районі двох водіїв затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Поліцією складені адмінпротоколи на правопорушників по ст. 130 КУпАП, а їх автівки вилучені. Їм загрожують величезні штрафи, а їхні автівки можуть бути передані для потреб ЗСУ.
Начальник Кременчуцької РВА повідомив про прийняте рішення щодо зменшення часу комендантської години – відсьогодні вона буде починатися з 21.00 та тривати до 6.00. За його словами, це зроблено у зв’язку з переходом на літній час, початком дачного сезону та для зручності тих, хто повертається з роботи.
На питання щодо відновлення роботи усіх закладів, у тому числі комунальних закладів культури, бібліотек тощо, очільник Кременчуцької РВА заявив, що працювати мають усі.
Олегу Лєдніку передали скаргу від жінки, яка має дачу в кооперативі «Дормашевець», на те, що голова зазначеного кооперативу на ніч відключає світло в кооперативі під приводом світломаскування. Нібито таку вимогу йому передав очільник територіальної громади. Через це люди, що ночують у дачних будинках, мерзнуть.