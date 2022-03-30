Людина з великим серцем та почуттям гумору: Кременчук попрощався з бойовим медиком В’ячеславом Онопченком

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Сьогодні, 30 березня, Кременчук попрощався із 53-річним бойовим медиком, сержантом В’ячеславом Адольфовичем Онопченком. Військовий загинув 14 березня від артилерійського обстрілу важкого калібру в районі населеного пункту Мощун, Київська область. Разом з В’ячеславом загинув Олександр Яценко, житель села Святилівка Градизької територіальної громади Кременчуцького району.

Церемонія прощання відбулася у Міському палаці культури. Попрощатися із воїном прийшли рідні, побратими, друзі, представники міської влади, небайдужі кременчужани.

Народився В’ячеслав Онопченко 21 жовтня 1968 року у Кременчуці. Закінчив професійно-технічне училище №6.

- Він був моїм другом з юності. Дуже позитивний, добрий, турботливий, завжди заходив у гості й ми завжди були раді його бачити, як вдень, так і вночі, - не стримувала сліз подруга юності.

В’ячеслав працював на будівництві, а також свого часу електрозварником та водієм на «Крюківському вагонобудівному заводі».

- Знав його 25 років. Це людина з великим добрим серцем. Людина з неповторним почуттям гумору. Це справжній друг, який приходив на допомогу. Впевнений, що ми обов’язково зустрінемося у стінах Міського палацу культури під час урочистого концерту, який буде присвячений дню нашої перемоги. І ті хлопці, яких ми проводжаємо – буде обов’язково почесна ложа на небесах, - розповів товариш Володимир.

В’ячеслав Онопченко з 2015 року був мобілізований. Врятував не одне життя в районі Донецької та Луганської області. А у 2019 році підписав новий контракт. Він служив бойовим медиком у 72-й бригаді Чорних запорожців.

- Сьогодні наше місто прощається з Героєм, кременчужанином, сержантом Онопченком В’ячеславом Адольфовичем. Загинув захищаючи нашу столицю Київ. Біля населеного пункту Мощун у результаті посиленого артобстрілу 14 березня він загинув. Лише вчора вночі його змогли вивезти з місця бойових дій до нашого міста. Й сьогодні ми всі разом прощаємося з бойовим медиком. Вічна йому пам'ять, - зазначив військовий з позивним «Художник».

У В’ячеслава багато бойових нагород, бо він неодноразово був на ротаціях на Донецькому та Луганському напрямку. Він бойовий медик, який безпосередньо бав участь у бойових діях, витягував наших хлопців та надавав допомогу на полі бою. А також зі зброєю в руках допомагав піхоті.

Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кременчужани на колінах віддали шану захиснику України.

Панахиду за загиблими відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Після автоколона під гул сирен вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали В’ячеслава Онопченка на Алеї Героїв. У В’ячеслава залишилися син та дружина.