Людина з великим серцем та почуттям гумору: Кременчук попрощався з бойовим медиком В’ячеславом Онопченком

Сьогодні, 30 березня, Кременчук попрощався із 53-річним бойовим медиком, сержантом В’ячеславом Адольфовичем Онопченком. Військовий загинув 14 березня від артилерійського обстрілу важкого калібру в районі населеного пункту Мощун, Київська область. Разом з В’ячеславом загинув Олександр Яценко, житель села Святилівка Градизької територіальної громади Кременчуцького району.
Церемонія прощання відбулася у Міському палаці культури. Попрощатися із воїном прийшли рідні, побратими, друзі, представники міської влади, небайдужі кременчужани.
Народився В’ячеслав Онопченко 21 жовтня 1968 року у Кременчуці. Закінчив професійно-технічне училище №6.
В’ячеслав працював на будівництві, а також свого часу електрозварником та водієм на «Крюківському вагонобудівному заводі».
В’ячеслав Онопченко з 2015 року був мобілізований. Врятував не одне життя в районі Донецької та Луганської області. А у 2019 році підписав новий контракт. Він служив бойовим медиком у 72-й бригаді Чорних запорожців.
У В’ячеслава багато бойових нагород, бо він неодноразово був на ротаціях на Донецькому та Луганському напрямку. Він бойовий медик, який безпосередньо бав участь у бойових діях, витягував наших хлопців та надавав допомогу на полі бою. А також зі зброєю в руках допомагав піхоті.
Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кременчужани на колінах віддали шану захиснику України.
Панахиду за загиблими відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Після автоколона під гул сирен вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали В’ячеслава Онопченка на Алеї Героїв. У В’ячеслава залишилися син та дружина.