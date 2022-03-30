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В Ірпені загинуло близько 300 мирних мешканців

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 169

 50 % інфраструктури міста зруйновано.

В Ірпені загинуло близько 300 мирних мешканців, заявив мер міста Олександр Маркушин.

«Російські військові цілодобово обстрілювали наших людей. Я думаю, близько 200-300 людей, на жаль, загинуло. Дуже багато людей під завалами: багатоповерхівками та приватними будинками. Російські загарбники вчиняли жахливі злочини. Вони роздавлювали танками вже вбитих наших мирних українців. Їхні тіла просто вкатували в асфальт. На це було дійсно страшно дивитися. І ми ніколи не пробачимо їм за це»,  - сказав він.  

За словами Маркушина,  50 % інфраструктури міста зруйновано. Енерго-, водозабезпечення ще не почали відновлювати, адже зараз це небезпечно - місто під постійними обстрілами. Воду починають постачати зі столиці. 

«По газо- і електропостачанню буде довга історія. Частина підстанцій розбомблена. У приватних будинках, які розбомбили, є газові труби, які потрібно буде заварювати. Ми почнемо запускати критичну інфраструктуру тоді, коли буде безпечно в місті», – зазначив мер Ірпеня.

Нагадаємо, 28 березня Олександр Маркушин заявив, що Ірпінь звільнено від загарбників. Проте повертатися у місто  поки що не рекомендують. 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Ірпінь війна
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