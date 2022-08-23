Найближчим часом росія планує здійснити удари по інфраструктурі України, - розвідка США

Розвідка США попереджає про нові можливі атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти, повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника:
Нагадаємо, раніше головне управління розвідки Міноборони закликало українців бути особливо обережними 24 серпня, у День Незалежності, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії.
У містах не проводитимуть жодних масових заходів, а установи та підприємства цього дня за можливості працюватимуть онлайн.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер