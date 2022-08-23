Найближчим часом росія планує здійснити удари по інфраструктурі України, - розвідка США

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Розвідка США попереджає про нові можливі атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти, повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника:

«Ми маємо інформацію про те, що росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державних об’єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яка зберігається, і яку російські удари становлять для мирного населення та цивільної інфраструктури».

Нагадаємо, раніше головне управління розвідки Міноборони закликало українців бути особливо обережними 24 серпня, у День Незалежності, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії.

У містах не проводитимуть жодних масових заходів, а установи та підприємства цього дня за можливості працюватимуть онлайн.