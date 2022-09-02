Тризуб Свободи на фестивалі Burning Man 2022 у США

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 103

На щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man митці з литовсько-американського табору Amber Dust створили інсталяцію у вигляді символу свободи України. Про це повідомила учасниця табору Елеонора Ромува.

4,8-метровий Freedom Trident або Тризуб Свободи повністю зроблений з фанери. Задля підтримки України цю артінсталяцію не буде спалено за традицією фестивалю. Натомість його передадуть українській діаспорі Південної Каліфорнії.

- Ми обрали Герб України, який, як вважають, виник як родовий символ, синтез божественних стихій вогню та води у проявленому світі. Три точки, три світи та трійці завжди присутні в людській міфології та культурі. Сьогодні тризуб є символом єдності та свободи. Символ наполегливості та цілеспрямованості, символ боротьби за свободу та демократію. Мудрість, закладена в тризубі, універсальна, - прокоментували у таборі Amber Dust.

До відома: фестиваль Burning Man проходить в США з 1986 року та несе ідеї радикального самовираження й громадянської відповідальності.

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