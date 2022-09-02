Тризуб Свободи на фестивалі Burning Man 2022 у США

На щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man митці з литовсько-американського табору Amber Dust створили інсталяцію у вигляді символу свободи України. Про це повідомила учасниця табору Елеонора Ромува.
4,8-метровий Freedom Trident або Тризуб Свободи повністю зроблений з фанери. Задля підтримки України цю артінсталяцію не буде спалено за традицією фестивалю. Натомість його передадуть українській діаспорі Південної Каліфорнії.
До відома: фестиваль Burning Man проходить в США з 1986 року та несе ідеї радикального самовираження й громадянської відповідальності.
Нагадуємо, що у Дмитрівському музеї триває виставка декоративного розпису.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер