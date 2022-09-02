Білосніжка і четверо котиків шукають люблячі родини

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 169

Собака Білосніжка та четверо котиків, які є вихованцями комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук», шукають люблячі родини.

Щотижня до притулку потрапляє понад пів сотні тварин. Його співробітники сподіваються знайти родину для кожної.

От кілька історій про тих чотирилапих, які чекають своїх людей.

Кротеня знайшли на мілині Дніпра поблизу центральної набережної. Як кіт там опинився, невідомо. Можливо, загнали собаки чи ворони. Під час огляду фахівці притулку ніяких проблем зі здоров`ям не виявили, окрім стресу. Кіт вихований та вакцинований, скромний, із пересторогою ставиться до незнайомців. Якщо новий власник захоче, щоб тварину стерилізували, у притулку це зроблять.

Тріша – кішка із непростою долею. Очевидці бачили, як її викинули з вікна. Киця пухнаста, має яскраве і рідкісне забарвлення, у неї великі зелені очі. Їй приблизно 2 роки, вже стерилізована та повністю здорова.

Білосніжку знайшли взимку недалеко від Свіштовського кладовища. Її та ще двох цуценят забрали на стерилізацію та тимчасове утримання до притулку. Братика та сестричку вдалося влаштувати у родини. Білосніжка теж чекає на господаря. Їй ще немає року. Собака ніжна, середнього розміру, стерилізована.

Минулого тижня завдяки розголосу влаштували у родини двох котиків.

21 серпня до «Спецсервіс-Кременчук» потрапив Кузя. За словами очевидців, господарі викинули його з машини біля вулиці Покровської (колишня Гагаріна). Перехожі принесли кота до притулку, де його оглянули ветеринари. Котик був здоровим. Працівники притулку розповіли історію Кузі у фейсбуці . І 24 серпня його забрали нові господарі.

Попелястий Лакі потрапив до притулку 22 серпня з вулиці Якова Петруся. У кота була рана на шиї. Йому надали необхідну допомогу і також розповіли у соцмережах . 27 серпня Лакі повернувся додому.

Якщо у вас є бажання взяти в родину тварину з притулку, пишіть на сторінку КП «Спецсервіс-Кременчук» у фейсбуці або звертайтеся до КП «Спецсервіс-Кременчук» за адресою вул. Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

Щоб підтримати тварин, що лишаються у притулку, можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі, які згодяться для облаштування місць.