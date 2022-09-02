Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Кременчук, Шукаю господаря

Білосніжка і четверо котиків шукають люблячі родини

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 169

 

А котів Кузю та Лакі вже забрали додому

Собака Білосніжка та четверо котиків, які є вихованцями комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук», шукають люблячі родини.

Щотижня до притулку потрапляє понад пів сотні тварин. Його співробітники сподіваються знайти родину для кожної.

От кілька історій про тих чотирилапих, які чекають своїх людей.

Кротеня знайшли на мілині Дніпра поблизу центральної набережної. Як кіт там опинився, невідомо. Можливо, загнали собаки чи ворони. Під час огляду фахівці притулку ніяких проблем зі здоров`ям не виявили, окрім стресу. Кіт вихований та вакцинований, скромний, із пересторогою ставиться до незнайомців. Якщо новий власник захоче, щоб тварину стерилізували, у притулку це зроблять.

Тріша – кішка із непростою долею. Очевидці бачили, як її викинули з вікна. Киця пухнаста, має яскраве і рідкісне забарвлення, у неї великі зелені очі. Їй приблизно 2 роки, вже стерилізована та повністю здорова.

Білосніжку знайшли взимку недалеко від Свіштовського кладовища. Її та ще двох цуценят забрали на стерилізацію та тимчасове утримання до притулку. Братика та сестричку вдалося влаштувати у родини. Білосніжка теж чекає на господаря. Їй ще немає року. Собака ніжна, середнього розміру, стерилізована.

Минулого тижня завдяки розголосу влаштували у родини двох котиків.

21 серпня до «Спецсервіс-Кременчук» потрапив Кузя. За словами очевидців, господарі викинули його з машини біля вулиці Покровської (колишня Гагаріна). Перехожі принесли кота до притулку, де його оглянули ветеринари. Котик був здоровим. Працівники притулку розповіли історію Кузі у фейсбуці. І 24 серпня його забрали нові господарі.

Попелястий Лакі потрапив до притулку 22 серпня з вулиці Якова Петруся. У кота була рана на шиї. Йому надали необхідну допомогу і також розповіли у соцмережах. 27 серпня Лакі повернувся додому.

Якщо у вас є бажання взяти в родину тварину з притулку, пишіть на сторінку КП «Спецсервіс-Кременчук» у фейсбуці або звертайтеся до КП «Спецсервіс-Кременчук» за адресою вул. Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

Щоб підтримати тварин, що лишаються у притулку, можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі, які згодяться для облаштування місць.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: тварини коти собаки Спецсервіс-Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх